知名YouTuber米砂(Misa)跨界AV圈，擔任謎片監製，日前改編了夯韓劇《魷魚遊戲》，拍攝成人版《鮑魚遊戲》，推出後大爆紅，吸引萬人付費收看，甚至連外國朋友都慕名而來，讓投入新工作的米砂充滿成就感外，還爆她因這部片拿到天價收益，買車又買房，但她揭開真正的分紅配比，澄清其實沒有外傳的那麼誇張。

米砂拍攝致敬謎片《鮑魚遊戲》，不但收看率破紀錄，也引發外界熱烈討論，她也跟著爆紅一波，事業再登新巔峰，據《NOWNEWS》報導，米砂自從今年10月底推出《鮑魚遊戲》受到熱烈歡迎後，大手筆買了200萬名車，又開箱千萬小豪宅，因此被認為因這部片口袋賺滿滿。

對於分紅一事，米砂大方公開實情，表示確實進帳6位數，可是因為拍片的女優、工作人員眾多，雖然票房很好，但平分之後她分紅拿不到100萬，但更有價值的是知名度和口碑，覺得作品被認可，深具意義，她也確實因為受到肯定，已經再籌拍新片，這回希望走女性向風格，但在選角方面就已經卡關。

米砂先前曾透露為了接下來的女性向謎片，主題要充滿少女漫畫感」、「戀愛感」，因此徵求「炎亞綸等級」的帥氣男優，徵人條件非常嚴苛，必須年滿20歲、身高175公分以上、無刺青、身材適中、臉蛋優且性器官必須15公分以上。

為了找到謎片男神，米砂當時片酬開價6至10萬，但她表示雖然有不少報名者，不過多數無法符合她的要求，已經刷掉9成來甄選的人，直言：「我要求標準是至少80分，但大家對高顏值是不是有點誤會？」，為了企劃成功，米砂考慮再抬高片酬，希望能找到符合的人選。