台積電是不少人的夢想企業。一名男網友表示，在台積電工作1年，每天下班沒看過太陽，累到他忍不住離職，離開後跳槽到日商公司，生活變得相當精采，年收入雖然沒有台積電高，但36歲就做到部門經理，還交到女朋友，甚至當起房東，他開心地說「我很確定自己會快樂的做到退休」。

原PO日前於PTT八卦板指出，2011年進入台積電南科工作，每天忙得昏天暗地，下班從未看過太陽；下雨天時更分不清臉上的是雨水還是淚水，只能邊做邊罵，一直讓他猶豫要不要離開，經過各方面的評估後，2012年他決定離職。

原PO說，跳槽到電子材料的日商公司，每日工時不到8小時，生活愈來愈精彩，不僅開始投資、當房東，還交了女朋友，目前36歲已經是部門經理，預計7年內可以升到副廠長，屆時年收入可達400萬起跳。

原PO表示，日商公司穩定調薪制度和終身雇用制，「我很確定自己會快樂做到退休」，在台積電不知道自己什麼時候會因過勞而死，「我選擇把時間留給生活，而不是奉獻給公司」。

貼文曝光後，鄉民也紛紛留言，「推！好勵志」、「讚！有能力、有理想的，真的不適合待在台積電」、「9年就能變部經還真強」、「產線三寶已哭暈在廁所」、「經理您好，貴公司有缺人嗎？」、「好棒的經驗，可惜沒辦法複製」。