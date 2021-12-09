Rockets gave James Harden a tribute in his return to Houston 🙌



(via @HoustonRockets)pic.twitter.com/Kpw7T5mZs7 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2021

少了輪休的杜蘭特與艾卓吉，「大鬍子」哈登重返火箭主場自然難逃輸球命運！哈登9日雖有25分、11籃板及8助攻的接近大三元表現，他卻交出全場投16中4，僅有2成50的低迷命中率，只能無奈眼見籃網以104比114不敵地主火箭，也讓火箭帶走7連勝。

為了迎接曾效力8年多的哈登重返豐田中心，火箭特別準備了致敬影片，看完之後的哈登，也在板凳席比出愛心手勢回應，不過休士頓球迷似乎無法原諒他的背叛，只要他持球就開始猛噓，也讓哈登首節手感相當低迷，竟然只有拿到4分。

打完上半場，籃網52比67落後，儘管哈登靠著罰球不斷取分，幫助火箭末節追到只差4分，火箭卻靠蓋瑞生麥修斯、奧古斯丁等人火力重新擴大領先差距到14分之多，打到最後57秒，籃網總教練納許也把哈登換下，提前宣告認輸了。

火箭今天包含先發5人在內，共有6人得分上雙，艾瑞克戈登拿下全隊最高21分，蓋瑞生麥修斯19分居次，克里斯多佛18分，布魯克斯14分，伍德12分、15籃板，泰特10分；籃網除了哈登，得分次高的是卡麥隆湯瑪斯18分，米爾斯12分。