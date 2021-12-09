政府大內宣爭議燒向農委會，國民籍立委曾銘宗9日拿出審計部不予核銷農委會3600多元的支出，質疑農委會亂花錢，並質問責任誰付？農委會主委陳吉仲表示，「當然是我付全部的責任，我會負全部的政治責任。」
立法院經濟委員會審查農委會特種基金預算。曾銘宗質詢指出，政府的文宣總預算為10億元，農委會相關機構預算就有1億4千9百多萬元，其中，農委會本身就編列了2533萬元，根本是浪費公帑。
陳吉仲回應指出，編列1億4900多萬元，主要是推銷農林漁牧作業，至於農委會的2千多萬元是公關費。
曾銘宗進一步拿出審計部的資料指出，審計部不予核銷農委會支出的36172119元，也就是審計部認證農委會亂花錢、浪費公帑，如果審計部最終不能核銷這筆支出，會有什麼後果？
陳吉仲強調，我會負全部的政治責任，但是，會繼續向審計部積極爭取。他強調，無法接受農委會亂花錢的說法，去年漁業價格有多慘？當然要想辦法拉抬價格，只要農產品價格偏低時，農委會都會想方設法拉抬價格，怎麼會是亂花錢？
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