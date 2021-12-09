9日環境風場為東北風，各地擴散條件普遍良好，空氣品質普通。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

依監測資料顯示，9日東北季風減弱，北部地區位在迎風面，擴散條件仍較佳，空氣品質普通；中南部地區位在下風處，擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，9日東北季風減弱，10日至12日環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區擴散條件轉差，易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；13日至14日東北季風增強，全臺擴散條件轉佳，空氣品質好轉，13日彰化至雲林沿海地區風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。