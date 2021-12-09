高雄市楠梓警方於今年5月底在楠梓區一出租套房破獲一應召集團，逮捕集團成員謝姓馬伕、兩名越南籍應召女子與一名嫖客。警方發現該集團透過網路論壇吸引顧客，並發現兩瓶肛交人體潤滑液等證物。

檢警調查，在今年4至5月，正值國內新冠肺炎疫情爆發之際，應召集團「錢水正順」透過馬伕拉客，在某論壇發布性交易訊息，並由成員透過通訊軟體Line以暱稱「蕾蕾」聯繫男客人，以每次2600至4100元不等的代價做性交易。

此集團的應召女子以敢玩著稱，並以「可接白人」術語拉客，意旨應召女子可以接受嫖客肛交。警方在偵破此應召站時，在房間內發現特殊的兩瓶肛交人體潤滑液，但越南女子說這是其他人放置的，並沒有使用。

警方訊後，將馬伕謝男依妨害風化罪移送橋頭地檢署偵辦；兩名越南籍女子均依社會秩序維護法裁罰並移送移民署。橋頭地院於11月22日對謝男判處有期徒刑3個月，可易科罰金9萬元。