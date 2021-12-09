因應全球智能車、電動車將逐步取代傳統燃油車成為新車主流趨勢，網羅相關產業類股的投資商品也備受關注。證交所統計，今年截至11月底共有10檔ETF新上市，其中不乏電動車主題，最新募集成立的永豐智能車供應鏈（00901）ETF，單純鎖定台股市場相關產業鏈，預計12月15日掛牌，每單位發行面額15元。

永豐智能車供應鏈ETF之標的指數是台灣指數公司開發的「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」，主要運用上市櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台及財團法人車輛研究測試中心之資料，找出半導體、電子零組件、綠能、電動車供應商等關鍵產業公司，經流動性檢驗及獲利指標篩選，再按市值選取50檔納為成分股，並採自由流通市值加權。

永豐投信指出，過去從PC到智慧手機，台廠供應鏈在每一波科技轉型中都掌握競爭優勢和商機，面對電動車時代的來臨，未來10年間汽車電子零組件的總成本占比預估將推升至五成，而車用電子零組件是台灣產業強項之一。

永豐智能車供應鏈ETF的持股更涵蓋了車用晶片（Chips）、車用控制台（Center Console）、充電系統（Charger），及車聯網（Connectivity）等智能車必要的4C產業供應鏈。