專為國際投資機構、企業、城市及國家等提供環境訊息並協助其管理氣候變遷衝擊之全球環境非營利機構CDP，公布2021年CDP氣候變遷專案評比成績，第一金控再度獲評最高等級「A」殊榮，為國內唯一連續四年(2018至2021年)位居「領導等級」之金融業。

第一金控2021年CDP氣候變遷問卷獲評「A」，象徵著集團針對氣候變遷議題，從治理、風險管理及氣候意識與行動能力提升等各面向展現強盛企圖心，積極朝向淨零碳排轉型發展。

第一金控積極強化集團氣候治理能力，2020年董事會將包含氣候變遷風險之新興風險納入「第一金融控股股份有限公司及各子公司風險管理政策與指導原則」，2021年起，開始將氣候變遷風險及其抵減措施提報董事會層級之風險管理委員會，在金控董事會指導下，子公司第一銀行已調降對高污染(耗能)產業授信比重並設定中長期目標。

為達2050年淨零碳排，第一金控內部已重新檢討並設定更具挑戰性之SBT（科學基礎減量目標），並計劃透過4項持續性減碳行動達成，包含自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大對綠電採購比重，以及導入內部碳定價於全臺營運據點節電減碳競賽。

針對財務供應鏈上之投融資對象氣候風險管理，第一銀行啟動碳排放量盤查計算；針對高排碳產業之國內授信戶，案件申請時要求揭露「溫室氣體排放量」，如有連續二年增加者，要求客戶敘明原因並提出節能計畫或減碳目標，內部已逐月監控對高汙染(耗能)產業授信限額比重。

第一銀行持續加強與客戶議合行動，推出「永續發展連結貸款專案」，將企業戶在控管溫室氣體排放、電力管理、能源耗用以及降低廢棄物量等指標納入優惠融資評估重點，期望透過企金放款量能，將ESG（環境、社會、公司治理）落實在銀行授信業務，攜手客戶共創綠色永續價值。

為提升全體行員氣候意識，第一銀行2021年辦理總行高階主管及營業單位經理人提升氣候治理行動教育訓練，錄製2小時氣候變遷相關環境教育教材供行員線上學習。為發揮ESG影響力，第一銀行綠色金融教育館之「氣候風險保衛戰」課程，更是一套以氣候風險為主軸，結合投資行動設計的互動式環境教育課程，提供社會大眾學習有關氣候變遷風險、對財務影響及企業管理行動。