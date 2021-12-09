歐買尬集團（3687）近期營運傳捷報，除了歐買尬的遊戲事業以及旗下興櫃小金雞綠界科技以外，旗下歐付寶電子支付經櫃買中心核准為公開發行公司，股票代號6878，繼先前2015年成為台灣第一家取得電子支付營業執照許可並開業之電子支付機構後，再次從9家專營及22家兼營電子支付機構中，拔得頭籌成為第一家完成公開發行程序之電子支付機構，並預計於明年第一季登錄興櫃。

歐付寶（6878）電子支付以生活繳費作為產品核心，為最早且串接最多停車繳費之電子支付機構，在網友及粉絲間更享有「停車寶」美譽，並率先與台北市智慧平台介接，提供全國民眾最便利的生活繳費支付工具。

除此之外，歐付寶更於開發階段即取得多項支付關鍵性專利技術，以滿足未來市場需求並布局智慧財產權，以專利保護來建立後進者更高的進入門檻。

目前，歐付寶電子支付計畫打造成為全新的整合性服務平台，包含配合政府跨機構轉帳政策，加入政府財金公司跨機構轉帳平台，取得金融機構代號397，個人會員於歐付寶之金融帳號就是397加上註冊時的手機號碼，並可隨意將款項於銀行帳號與歐付寶帳號間做轉帳的需求。

此外，歐付寶推出虛擬帳號金流服務，以滿足更多不同產業，不同應用場景的特殊需求，也推出全新電子發票加值平台服務，滿足線上及線下各種電子發票之龐大需求，更將因應電子支付專法開放後，依據市場需要研發和推出符合客戶需求之各項商品，如跨境小額匯兌等，並於2022年積極與國內銀行，電子支付機構，國際組織建立戰略級夥伴關係，以發展創新應用服務，提升電子支付產業之應用與競爭力。

歐付寶電子支付系由茂為歐買尬創辦人林一泓於民國100年成立，目前主要股東包含母公司歐買尬持有36.18％、全球第五大POS品牌廠振樺電（8114），而其他法人股東則包含國票創投、兆豐創投、玉山創投、台達資本等。