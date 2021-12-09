對股市擁有一定影響力的外資，喊多時股價漲、喊空時股價跌。受到摩根大通今（9）日一口氣對世界（5347）、聯電（2303）及力積（6770）降評或降目標價的衝擊，三檔晶圓代工股全面大跌，跌約在2～3％，而7日才升評升目標價的台積電（2330）股價相對有撐，早盤力守紅盤之上。

外資對台股具有高度影響力，摩根大通7日對台積電評等「加碼」，目標價800元，與多數內外資機構評等差異不大。外資連4日賣超達12881張；不過，台積電今天股價力守5日及10日線之上，約在月線606元以下游走。

但另外三檔晶圓代工股因摩根大通降評降目標價就顯得十分疲弱，世界今天遭摩根大通降評至「減碼」，目標價降至135元，11月17日小摩才對世界調升目標價至165元，僅有20餘天就出現高達30的差距。世界今天股價最低來到152元，跌破5日線、10日線及月線等所有短期均線，進行季線151元保衛戰。

聯電及力積電都遭到降評。小摩降評聯電至中立，今天股價持續回測至65元，跌破5日線、10日線及季線，月線在64.5元附近，面臨月線保衛戰。

小摩也降評力積電至中立，目標價也由85元下修至80元。力積電今天股價跌至71元附近、跌幅約2％。12月3日上市掛牌前、在興櫃股價最高曾衝上80.3元。