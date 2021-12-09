大陸人氣女星迪麗熱巴一出道便以精緻的五官與火辣身材而聞名，加上自然又生動的演技，讓她廣告代言及戲約不斷。而一向都以仙氣噴發的禮服造型現身的她，近日罕見穿上吊帶褲出席活動，但私下零修圖的側拍照及直播截圖曝光後，卻讓網友們傻眼，直呼「大崩壞」。

迪麗熱巴出道以來便與老闆楊冪一樣，受到海內外廣大粉絲的喜愛，也受到各家廠商的青睞，成為時尚寵兒及帶貨女王，廣告、代言從不間斷，近日甚至還接下寵物用品，並登上直播平台帶貨。在活動開始之前，工作室依照慣例率先在微博上公開當日的穿搭及側拍影片，只見迪麗熱巴化著精緻的妝容，身穿黑色高領上衣外面搭配粉色一件粉色毛呢吊帶褲，整體造型看起來十分俏皮又可愛，受到粉絲們一致讚賞。

但從網友從直播平台所截圖的全身畫面中，才發現下半身的花苞褲管設計，讓她的臀部及腿部曲線瞬間被得相當臃腫粗壯，讓網友們相當傻眼，紛紛留言「難怪工作室的美照都是坐著」、「這套造型只有上半身能看」、「能把熱巴弄得這麼胖也是厲害」、「看起來好臃腫」、「完全是靠顏值在撐場面」、「我的媽啊！想不到下半身腫成這樣」、「造型師狗帶（go die）」。

網友截圖迪麗熱巴直播時的真實畫面。（圖／微博）

事實上，迪麗熱巴造型風格相當百變，近日擔任時尚雜誌《BAZAAR》12月號封面人物的她，以前衛又復古的摩登造型現身，照片中她不僅將頭髮梳成半屏山，誇張的耳飾與濃艷的妝容都令網友大感驚艷。