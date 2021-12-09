浩鑫(2405)日前法說會，對今年第四季及明年全年持高度樂觀看法，公司表示未來將持續朝高毛利率產品布局，且旗下醫療器材公司暄達目前產能滿載，預估將持續至明年。浩鑫今早股價強攻漲停站上15.45元，創2018年8月以來新高價。

除明年本業將可望優於今年之外，若再加上出售台北市瑞光路76巷30號的辦公大樓利益約2億元，公司表示，出售內湖大樓的部分，相關程序都在進行，希望是在今年底前完成認列入帳。公司今年前3季EPS為0.05元，若出售資產入帳提前，對全年EPS貢獻約達0.58元，全年獲利可望創近十年來新高。市場預期浩鑫最快將在今年底每股淨值就有機會重回到10元，並恢復信用交易。

提及元宇宙，原意是指元宇宙所涉及包括AR/VR、AI、邊緣/雲端計算等等應用技術，都需要高效能與穩定的計算的電腦系統，這也是浩鑫強調會持續將資源放在中高階機種的研發，尤其針對物聯網、GPU擴展支援能力、嵌入式系統的部分。公司過往在垂直利基市場的經驗，以及今年產品被客戶整合在AI邊緣計算、中小企業端NVR工作站、自助服務或是智慧數位看板相關的應用來看，產品在很多前端應用有很多機會。浩鑫是有出貨給Meta(fb改名)的。

從整體營收報表來看，浩鑫電腦產品佔比約77%。浩鑫今年轉型有成，累計前3季毛利率達40%，創下歷史同期新高，也帶動營運正向發展，自第1季轉盈，第2、3季營運亦維持獲利，公司看好第4季在訂單動能回溫、醫療產品挹注下，可望保持獲利。浩鑫今年第三季稅前淨利2589.7萬元，每股盈餘0.05元；今年前三季稅前淨利4157.4萬元，每股盈餘0.06元。浩鑫總經理鄭瑋勳表示，浩鑫和暄達醫學合作，明年會發表IoT氣墊床，Q1將問市醫療安規認證的Panel PC。