揚明光(3504)佈局VR/AR/MR及車用產品多年成果開始顯現，運動訓練型AR(5P)產品已經上市，車用主力產品抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭出貨亦持續放大中，在新產品挹注下，揚明光營運已重回獲利軌道，揚明光亦樂觀看待新產品市場需求及客戶訂單，未來營運可望受惠車用ADAS滲透率提升及元宇宙商機。

揚明光近幾年營運一直處於轉型陣痛期，雖然積極佈局3D列印、AR/VR光學元件及車用ADAS等各項新興應用產品，但因新產品技術門檻高，認證期長，加上電子供應鏈受中美貿易戰及疫情干擾，讓揚明光吃足苦頭，108年第4季到今年第1季均處於虧損狀態，所幸蹲久了，還是有收獲，今年雖然有電子產業鏈缺料及原物料價格大漲衝擊，揚明光在3D列印、AR、車用等高毛利產品出貨放量下，業績自第2季順利轉虧為盈，第3季稅後盈餘3462萬元，季增1.72倍，累計前3季稅後盈餘為1483萬元，營運已現轉機。

就各項新產品來看，最受市場關注的是揚明光深耕多年的車用及AR/VR/MR，其中AR/VR/MR部分，揚明光於2017年開始投入研發生產VR/AR/MR，其中AR部分，揚明光擁有全像波導技術、表面微結構波導技術，目前表面微結構波導技術已經應用在AR/MR，公司亦已有運動訓練型AR(5P)產品出貨給美國客戶運動員訓練用AR智慧型眼鏡。

針對揚明光總經理徐志鴻在日前法說會表示，相較於手機鏡頭是透過感測器給鏡頭看，AR是給人看的顯示器，而眼睛可以看到比攝影機更多，為滿足給人眼睛看，有很多技術要求，公司在AR非常困難鏡片規格上有不錯的表現，性能上表現是滿意的，從重量角度來看，客戶AR產品能用P就用P，至於使用多少P(塑膠鏡片)要看客戶光學設計，除運動訓練型AR(5P)產品，公司亦與中國及美國其他客戶共同開發新產品中。

在車用產品方面，揚明光主力產品為抬頭顯示器、智慧頭燈及光達(LiDAR)鏡頭，其中抬頭顯示器公司專注在關鍵光學元件，徐誌鴻表示，智慧頭燈今年出貨可以上看20萬組，隨著車用晶片及零組件缺料紓緩，預期車頭燈數位化趨勢將加快，LiDAR鏡頭今年出貨亦可望破萬，並預期明年可望3到4倍成長，目前車用產品有滿多開發的，公司很期待。

車用及VR/AR/MR佈局成果逐漸顯現，今年上半年車用產品佔揚明光營收比重已攀至4%，VR/AR/MR等光學元件產品佔比約20%，隨著新產品出貨持續放量，未來佔比可望進一步攀高。

展望第4季，揚明光表示，受到客戶端與供應端的零組件供應速度影響，微投光機與3D列印出貨情形可望較第3季增加，光學零組件與智能家居鏡頭預估較第3季減少，車用鏡頭持平，第4季公司整體出貨有機會較第3季略增。