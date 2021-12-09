林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴的案件持續延燒，據媒體報導，林秉樞透過律師發表首次公開道歉聲明。

根據《東森新聞》報導，林秉樞在聲明中稱「可以的話願意跪地道歉」、「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」，並強調「外界很多消息是不實的」。

林秉樞首次道歉聲明全文：

對社會、家人、高委員鄭重道歉，可以的話願意跪地道歉，並非十惡不赦，只是一時躁症病發，無法克制自己打人，但這不是藉口，心中充滿悔恨。

我配不上高委員，她跟我在一起，是這輩子最大的錯誤，已經當面道歉過100次，一度得到高委員原諒，雖然如此仍然萬分後悔。跟所有受到牽連的朋友叩首致歉，我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會。

希望司法給該有的懲罰，會賠償該賠償的金錢，如果金錢可補償的話。懇求大眾，別把時間浪費在這案子和我身上，外界很多消息是不實的，現在無法辯解就交司法，被拘提後完全不知道外發生什麼事，只透過律師稍微了解，沒想到會影響公投的討論，甚至是1月立委補選，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在廢人身上。

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