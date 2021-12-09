大陸女星楊冪是人氣很夯的女神代表，以戲劇起家的她，演藝作品橫跨大小螢幕，在電視劇《神鵰俠侶》、《仙劍奇俠傳》、《三生三世十里桃花》，以及電影《小時代》、《刺殺小說家》等片都可以看到楊冪演出，而楊冪近日則現身新片《平原上的火焰》造勢活動，她低調戴口罩現身電影院，一雙濃眉大眼相當吸睛，在人群中第一眼就看到楊冪。

楊冪昨（8日）晚現身周冬雨、劉昊然主演的新片《平原上的火焰》造勢活動，她低調頭戴鴨舌帽、黑口罩，身穿黑色針織衫現身，儘管女神全身包緊緊，但仍擋不住她的驚人美貌，楊冪一雙濃眉大眼光芒四射、電力十足，在人群中第一眼就可以看到楊冪。

楊冪低調戴口罩現身電影院，一雙濃眉大眼相當吸睛。（圖／取材自玩兒電影微博）

楊冪活動全程都坐在位子上，低調的她婉拒上台發言，還貼心幫忙拍照、大方念宣傳口號：「年初看刺小，年末看火焰」，網友更紛紛讚楊冪：「冪冪眼睛好美」、「楊冪只露眼睛也這麼好看」、「口罩也遮不住楊冪的美貌」。

其實，楊冪不只擁有濃眉電眼，她一雙纖細鳥仔腳更是楊冪的「招牌」，楊冪因以一雙筆直的筷子腿，而擁有「腿精」的美名，楊冪「瘦而不柴」的身材相當不科學，也讓楊冪的一舉一動都引發關注，甚至是私服穿搭也引發搶購潮，但因人紅是非多，楊冪就遭疑有雇用服裝師搭配私服，甚至被酸作秀，對此，楊冪則展現高EQ說，衣服都是自己購入、搭配的，認為每個人都把自己打扮得美美的，她也沒必要把自己穿得難看，楊冪還霸氣說：「我就是這麼有品味，我有什麼辦法？」