近期人事異動鬧的沸沸揚揚的富邦悍將，9日由將上任的新科領隊林華韋進行視訊記者會，對於總教練一職，還有1年合約的洪一中確定卸任，轉為顧問，但新任總教練人選還在進行綜合性評估，完整教練團名單最晚會在明年1月公布。

林華韋表示，目前確定的人事安排，陳昭如仍會擔任球隊行政副領隊，另一位副領隊沈鈺傑、顧問陳金鋒及郭泰源也都會繼續合作，「但負責的工作內容還要討論，目前還沒定案。」他強調，球隊需要借重多方人才的寶貴經驗，才能打造出一支堅強的球隊。

被問到外界最關注的總教練洪一中去留問題，林華韋表示，洪總確定會續留，但會更動職務，改任顧問，同時他也公布續留的教練團名單，包括郭建霖、黃浩然、林正豐、鍾承祐、施金典、陳威志、鄭兆行、徐育澄及體能教練陳柏穎，但他強調，這份名單並不是最終名單，剩餘人選還會持續開會討論中。

至於林華韋未被提及的吳俊良、黃甘霖及余文彬3人，他說：「這3人的部分持續討論中，會評估其功能性，決定後球團會統一對外做說明。」他表示，完整教練團最晚是會在明年1月時做發布。

另外，在12月20日各隊就要提交60人保留名單，球團會與現在確定的教練團討論，林華韋說：「我們還有幾位顧問也會加入討論，當然有完整教練團加入討論最理想，但現在就是把進行中的事情做到最好。」