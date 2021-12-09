民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞2日遭法院收押，未料有媒體報導指，林男7日在台北看守所律見律師時，情緒失控，大吼指高嘉瑜拿了他400萬元，以及一個勞力士，並有介紹人脈給她。對此，北所今發聲明稿澄清指，林秉樞當日確實有律見，但執勤人員維護秩序全程並未發現，林有情緒失控並對其他人員怒罵高嘉瑜等情事，媒體報導內容似與事實不符。

另有媒體指稱，林秉樞透過律師發表聲明，希望向社會、家人、高嘉瑜跪地道歉，並稱他不是十惡不赦，僅是一時躁症發作，無法克制自己動手打人，心中滿是悔恨，並稱他配不上對方，他已經當面道歉過100次，一度得到對方原料，雖然如此仍然萬分後悔，向受牽連的朋友叩首道歉。

並稱，他人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，但應該也很難立足社會，希望司法給予該有的懲罰，若金錢能夠補償，他也願意賠償該賠償的金額，並懇求大眾不要把時間浪費在他身上，指外界有許多消息不是不實的，他被拘提後完全不知道外面的事，僅有透過律師稍微了解，未料會影響到公投，甚至是立委補選。

對於，林秉樞是否有對外發布聲明，林的律師黃國城稍早表示，他目前有急事處理，尚無法回覆。

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