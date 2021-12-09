2021年已經來到尾聲，星座專家艾菲爾近日在臉書分享，有3個星座的人在年底終於苦盡甘來，能夠迎接好運，其中射手座在財運和感情方面特別旺盛、處女座則是身邊小人退散、貴人出現；而雙魚座在職場上會有升官加薪的機會。

第三名：射手座

過去讓射手座煩惱的人事物，終於在近期都可以塵埃落定，尤其是財運和愛情方面最為明顯，你們的財運在年底這段期間非常旺盛，穩扎穩打的賺錢模式讓你們順利趨吉避凶。而愛情上也是順風順水，單身者很容易成為受到矚目的對象，若是之前有認識新的異性，他有可能會開始追求你們；有伴的人則與對象感情甜蜜，雙方更懂得珍惜彼此，建議你們可以約另一半到有水的地方，心裡有任何話也都可以說出來。

第二名：處女座

身為行星逆行重災戶之一，處女座經歷一年創傷，終於在年底要轉好運了，先前你們的工作業務常常被半路攔截，還有數不清的破財消災，讓你們的生活苦不堪言。所幸這些困難都已去，你們將受到行星順行賜福，運勢即將達到高峰，不但身旁小人退散、貴人出現，做起事來還特別得心應手；感情方面，近期會有人主動告白，而且剛好是你們喜歡的類型，一定要好好把握，單身者則可以多到有樹的地方旅遊，幫助你們早日找到良緣。

第一名：雙魚座

海王星今年6月開始在雙魚座的命宮逆行，導致你們生活過得艱辛、運勢大起大落，也找不到能讓你們真正穩定的目標，不過好在你們意志堅強，從不輕言放棄，所以才能堅持到現在。而這波逆行將在近日結束，你們的好運即將來臨，過去的努力有所回饋，儘管工作還是忙碌，卻多了升官加薪的機會。感情方面能與心儀對象發展順利，最好趁機多約對方出來玩，增添彼此之間愛的火花；也建議單身者可以佩戴藍色、黑色，五行屬水的飾品，能旺桃花。