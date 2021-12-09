奶粉結塊別急著丟，有網友上個月在好市多買奶粉，上周六（4日）開封卻看到滿滿的塊狀物，讓她相當傻眼，發文詢問這樣是正常的嗎，引起網友熱議，有內行人留言，奶粉結塊屬正常現象，若不放心可以拿湯匙撥撥看塊狀物，一撥就散就是靜電造成，無法自然撥散就表示奶粉受潮。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文詢問，上個月她到好市多購買奶粉，直到12月4日才打開，結果發現奶粉上方滿是塊狀物，讓她相當傻眼，並表示開封時有聽到「啵」一聲，確定奶粉原先確實是密封狀態，因過去未發生類似情況，所以想知道這樣是否正常。

文章一出很快引起網友熱議，有網友直呼趕緊拿去退貨，但也有不少網友表示這很正常，「正常，靜電的關係」、「乳脂成份高會這樣，除非結塊很硬甚至底下粉狀也固化，否則這狀況可安全食用」。

其中有內行人出面解釋結塊原因，「奶粉在運送過程中，因環境乾燥，所以顆粒之間容易因碰撞起靜電，隨後互相吸引產生團塊」。

該名網友也提供簡易的判斷方式，來辨別奶粉的好壞，「只要拿湯匙撥撥看塊狀物，如果純粹是靜電，湯匙一撥，結塊的奶粉就會恢復為粉末狀；如果是受潮的奶粉，受潮的團狀因吸收水氣而帶有黏糊感，因此不易撥散，若出現這樣狀況就不建議繼續吃了」。