美國總統拜登12月9日至10日將召開線上領袖民主峰會，台灣也獲邀出席。外交部北美司長徐佑典今天表示，為了響應美國政府號召，我們政府將捐贈公益媒體國際基金，從明年起分三年捐贈100萬美元，協助獨立公益媒體度過疫情後的嚴峻生存危機。

徐佑典今天在外交部例行記者會中說明今年以來台美關係的進展，他說，美國拜登政府今年一月就任以來，經由各階層官員多次強調，台美關係堅若磐石，並且一再透過行動表達對台灣的支持。

他列舉包括兩度捐贈台灣疫苗，共計400萬劑，以具體行動展現對台灣的堅定支持；今年1月我駐美代表蕭美琴受邀出席拜登總統的就職典禮；拜登總統也今年4月指派前參議員多德（Chris Dodd）率領代表團訪問台灣。

美國國務院今年4月宣布修訂完成對台交往準則，鬆綁一些不合時宜的交往限制，並且強調，台灣是民主的典範，也是美國最密切的安全和經濟夥伴，強烈鼓勵美國政府各相關部門跟台灣交往互動。

徐佑典表示，今年12月9日至10日美國拜登總統將主持民主峰會線上會議，我們已經受邀參加，將由行政院政務委員唐鳳跟蕭美琴代表我國政府與會。

他說，為了響應美國政府號召，我們政府將捐贈公益媒體國際基金，這項基金是在民主峰會架構下，美方邀請各國優先考量捐助的基金，主要是在協助獨立公益媒體度過疫情後嚴峻的生存危機，協助公益媒體健全發展，並且獲得美國政府的大力支持。

徐佑典強調，台灣政府為了協助反制假訊息、支持獨立公益媒體，以及提升全球民主韌性，將從明年開始，以3年捐贈該基金100萬美元金額。

他也表示，美方也已逐步落實對台軍售常態化，並強調台海和平穩定的重要性，白宮國安顧問蘇利文等資深官員也在不同的場合多次強調，美國對我們的支持堅若磐石，而且對我們有堅定的安全承諾，拜登政府更在今年八月首次宣布對台增加7.5億美元自走砲40門的軍售案，展現美國政府一貫對台防衛能力，以及高度重視延續近年來對台軍售常態化的政策。