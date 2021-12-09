台塑企業及Formosa玩具基地，將於12月11日上午9時到12時在台化公司彰化廠福利大樓舉辦的二手玩具市集活動。（Formosa玩具基地提供／吳敏菁彰化傳真）

台塑企業及Formosa玩具基地，將於12月11日上午9時到12時在台化公司彰化廠福利大樓舉辦的二手玩具市集活動，以《二手玩具大發揮》為主題，延續前一年玩具回收箱開箱回收玩具，今年要教大家二手玩具的新玩法，玩得開心，還能共同做環保，愛地球。現場還有夢幻泡泡互動秀。

市集活動規劃四大展區及一個DIY活動，包括二手玩具來闖關、打卡公仔任你挑、二手玩具遊戲區及二手玩具任你挑，DIY是將不堪使用的玩具進行拆解後，將其零件製作成標本藝術品。

現場還有夢幻泡泡互動秀，動結合靜宜大學服務學習中心、僑泰高中幼保科、在地學生志工一同服務，體現服務學習精神，還有台化彰化廠退休員工回娘家，老員工帶著孫子、孫女回來看看彰化廠的轉變及參與玩具市集活動。

王長庚公益信託贊助成立的「Formosa玩具基地」，營運至今已有兩年時間，累計回收達9公噸的二手玩具，玩具經整理分類，提供129個單位申請領用，讓更多孩童可以分享這份喜悅，並透過「玩具」這個平台，玩設計了多樣化、全齡化的玩具課程，針對國小學童提供玩具拆解課程，針對高齡長者，更是結合台塑的健康關懷行動，提供十二生肖健身操、團體遊戲氣球傘及人人都是藝術家等活動，增進長者專注力、肌耐力及社會參與意願。

台塑企業表示，作為台灣塑膠產業的龍頭，已投入開發各項塑膠製品回收再利用的製程，像是廢棄蚵繩、漁網可還原為尼龍原料等，未來也將持續與台灣玩具圖書館協會合作回收二手玩具。更多有關Formosa玩具基地資訊，請上FB粉絲頁。