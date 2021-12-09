農委會種苗改良繁殖場為協助國內育苗場進行數位轉型，促進產業持續注入新血，借重國內資通訊產業與國人已普遍熟悉智慧型設備操作的優勢，完成開發「蔬菜育苗智慧產銷管理系統」，不僅促進育苗場記帳管理效率，還可縮短二代接班的適應陣痛期。

種苗場表示，國內育苗業者的接單及產銷管理，仍普遍仰賴一張大白板及記帳本，若能將原有的育苗設備、場域及管銷體系整體朝向智慧化軟硬體升級，才能有效因應產業面臨缺工、經驗傳承斷層及數位轉型的需求，進而永續國內育苗場的競爭力。

種苗場指出，該系統囊括整個育苗的產銷流程，從客戶下單、接單播種、育苗管理、成苗盤點及出貨收款等，皆有對應表單及介面，可提供業者將育苗場現況完全接軌系統電子化。

此外，2021年起，種苗場將「蔬菜作物育苗生產預測專家系統」整合進產銷管理系統中，透過專家系統中累積超過萬筆的穴盤苗生長調查數據與相對應的環境數據，使該系統更能精準預測播種後種苗生育狀態，進而推估出貨日期。目前該場已完成初秋甘藍與玉女番茄等數個作物品項的育苗生長預測模型，預測精準度可達八成。

種苗場說明，該系統目前正在示範推廣階段，業者可向種苗場申請，接著依本身育苗場的規模與經營方針，客製化設定種苗類別與管理項目，經累積一段時間記錄後，即能更清楚地掌握育苗場營運和客戶過往下單及出貨情形，提早規劃主動出擊，讓訂單作業更加順暢。