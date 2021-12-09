農委會所屬特種基金，包括農業特別收入基金、農業作業基金、農田水利等，2022年度編500多億元辦理農政業務。

農委會主委陳吉仲9日指出，2022年度基金來源總預算編列432.97億元，較上年度增加55.63億元，約14.74％，主要是由公庫撥款收入；基金用途則編列515.62億元，較上年度增加81.05億元，約18.65％，主要是因為糧政業務、調整產業或防範措施，以及綠色環境給付等的計畫。

立法院經濟委員會9日審查農委會所屬特種基金的預算，陳吉仲出席報告並備詢時指出，2022年農業發展基金用途上編列215.64億元，主要用在辦理糧政業務，預計收購稻穀、天然災害穀，進口食米等；協助農、林、漁、牧產業發展，照顧農漁民生活，辦理低利農業專案貸款；為因應疫情對農業的衝擊，針對農漁畜產業及休閒農業紓困貸款利息補貼；另外，依據「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，編列養豬新式設施(備)導入提供專案農貸利息補貼等。

在農產品受進口損害救助基金用途方面，陳吉仲表示，編列了144.62預算，主要是用在綠色環境給付、調整產業或防範措施、農產品進口管理計畫 進口損害救助及穩價計畫：就國產農產品因進口而遭受損害或有損害之虞者，提供補助及救濟措施等。

農村再生基預算上，陳吉仲指出，有121.24億元，主要是用在農村再生規劃及人力培育計畫；農村再生建設及發展計畫。

在農業天然災害救助基金上，陳吉仲指出，主要在辦理農業天然災害現金救助、補助及貸款利息差額補 貼，以減輕農漁民災損負擔，協助其迅速恢復生產，編列了17.51億元。