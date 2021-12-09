韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內新增7102例確診，連續兩天單日確診超過7000例；在確診者最集中的首爾市，居家治療人數已達近1萬例。

韓國單日COVID-19(2019冠狀病毒疾病)確診人數7日首次突破7000例，較先前最高紀錄一次飆升近2000例。8日新增案例中20例為境外移入，7082例為社區感染。

以地區劃分，人口集中的首爾市及京畿道分別新增2790例及2141例確診，加上仁川市的497例，首都圈確診數共計5428例；非首都圈以釜山252例為最大宗。

病歿人數新增57例，累計達4077例。危重症人數達857例，超過6成為抵抗力較差的60歲以上族群。

因確診人數快速增加，為確保醫療資源充足，韓國防疫當局日前宣布以居家治療為原則，症狀惡化時才轉至專門醫院或生活治療中心。

首爾市政府統計，截至今天凌晨零時，首爾市內專門醫院及生活治療中心病床使用率分別達74.2%及61.5%；居家治療人數則較前一天增加1644例，來到9866例，可能在今天內突破1萬例。

此外，確認感染新種病毒Omicron人數增加22例至60例，新增案例包括6例來自南非共和國、莫三比克、衣索比亞的境外移入案例，以及16例本土案例。（編輯：韋樞）1101209