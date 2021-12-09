台北市即日起至11日在花博爭豔館開設「隨到隨打」疫苗接種站，每天上午與下午各準備500劑莫德納疫苗，副市長蔡炳坤表示，配合中央政策，民眾21日前接種莫德納都可獲百元禮券，若施打人潮湧現花博場地，會隨時追加疫苗、增加打線，人到了就一定打得到，盡量滿足民眾需求。

花博今起開設莫德納隨到隨打接種站，蔡炳坤上午前往視察指出，早上先準備500劑，下午也有500劑，會視情況追加，台北車站第1天開設起初人數也不多，民眾知道後施打意願逐漸增加，市府會做好相關準備，發放號碼牌讓民眾放心，不用趕時間，看看3天達成情況，若民眾有需要的話會再延長，只要人到了就一定打得到，盡量滿足民眾需求。

蔡炳坤表示，中央要求30項場所人員在17日前須接種2劑疫苗，中央1922預約系統雖然媒合率不高，但仍可運用，另外是醫院、花博隨到隨打。

他說，16日開始要進學校接種BNT，目前北市有1000多位教職員工因為各種原因還沒打滿2劑，市府正在媒合醫院到學校，順便幫教職員工打莫德納或所需要的疫苗。

蔡炳坤透露，今天有一批490劑疫苗到期，應該可以接種完畢，12日有1064劑到期，市府皆有監控，務必在屆期內完成接種，21日則有2萬5000多劑要到期，配合中央政策，21日前接種莫德納疫苗都可獲百元禮券。

他呼籲民眾可選擇到花博接種，離捷運站非常近，動線流暢，花博的好處是可以只打1條線，要打18條線也可以，這裡的空間規劃最靈活，人多人少都可以配合。