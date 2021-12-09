這起毒狗事件死亡犬隻數，是花蓮近年最大宗，動保志工將狗屍體帶回安置，志工們心情沈重。（動保志工林小姐提供／王志偉花蓮傳真）

4隻狗遭毒殺，屍體被帶回存證檢驗。（動保志工林小姐提供／王志偉花蓮傳真）

田姓飼主述說愛犬疑遭毒殺，難過悲傷，希望警方及動保所等單位調查。（民眾提供）

「根本泯滅人性」、「做出喪盡天良的事」！花蓮縣新城鄉康樂村加灣路段鄰近七星潭風景區，有一群流浪狗與家犬，疑遭人集體毒殺，一夜間造成14隻狗中毒慘死，這是花蓮近年最大宗毒狗事件。當地愛狗人士難掩傷痛，除請警方揪出毒狗兇手，也希望動用網路力量，一同找出兇手。花蓮縣動植物防疫所採證送毒物鑑識，狗狗化驗後也將集體火化。

被毒死的狗屍體一次排開，畫面令人痛心，猶如犬隻煉獄，住在案發地點，加灣路段在193縣，近七星潭風景區的居民田小姐表示，7日先發現4隻愛犬疑似遭毒殺，通報警方、動保所蒐證調查，未料當動保志工抵達後，陸續在圍籬、防風林內找到已斷氣的浪犬，多達14隻狗死亡。

「牠在我懷中死亡啊」，田小姐不捨，愛犬衝回家，隨即抽蓄、口吐白沫，露出痛苦表情，眼看牠們痛苦離開，和女兒當場痛哭，疑被毒死的狗，死狀皆腹部腫脹，嘴巴潰爛流膿血，口吐白沫。

動保志工林小慧於臉書發文，花蓮193線約1.5K處有一群數量14隻流浪狗群，由當地住戶共同照顧。死亡14隻毛孩浪浪疑似遭人下毒，甚至直接到住戶門口放毒，並直呼「下毒者行為之大膽，手段更是兇殘」。

她納悶，「有什麼天大的仇恨能讓人如此殘忍，下毒殺害這一群毛孩」。PO文公開後，大批網友留言怒批「可惡之極！天理不容」、「這些心狠手辣下毒者根本不是人」、「真的是人神共憤！」、「報應很快就來了」、「無法置信！真的是大屠殺啊！」

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說，這起毒狗事件的死亡犬隻數，應該是花蓮近年最大宗，動保所及警方高度重視，目前帶回9隻犬隻屍體存證檢驗，並送往農委會家畜衛生試驗所採檢胃容物及毒物鑑識，預計結果一週出爐。此行為 已觸犯動保法，將連同警方調查，相關結果出爐或掌握任何情資，全案將送地檢署偵辦。

轄區新城警方表示，已調閱監視影像、加強路段巡查，並指出，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動保法第25條，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元罰鍰；另如犬隻經確實為藥物毒死，依照同法第25條─1第一項使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元至500萬元罰鍰。