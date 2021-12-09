國民黨祕書長黃健庭、副祕書長羅智強、台北市議員王欣儀、前青年團總團長田方倫，今天共同舉行記者會，宣布第二台宣講戰車上路。（趙婉淳攝）

1218公投在即，宣傳四個都同意的大型宣講戰車，持續在全台各地現身，國民黨祕書長黃健庭、副祕書長羅智強、台北市議員王欣儀、前青年團總團長田方倫，今天共同舉行記者會，宣布第二台宣講戰車上路。羅智強說，「金剛二號」重點放在北北基公投宣講，以及支援大型造勢活動，今晚也會現身新莊大型宣講活動，為四項公投同意票，催出最大勝利。

羅智強表示，他的支持者在今年8月11日募集「金剛一號」大型宣講戰車，至今在全台各地跑了4個月，為公投宣傳發揮很大作用，近來有支持者為此很感動，透過王欣儀聯絡他，希望在最後衝刺階段，贊助「金剛二號」，著重在北北基的公投宣講，同時也會支援大型造勢活動，兩台變形金剛分進合擊，為四大公投催出最大勝利。

黃健庭說，民進黨此次鋪天蓋地動用政府公器、行政資源，跟人民對抗，很動有人願意來支持，知道國民黨此時人力、物力有限，相信這將喚醒人民覺醒對抗民進黨，四項公投都是為了台灣永續發展而推動，要讓年輕世代有充足的電、好的空氣、健康的環境、基本的公民權，呼籲民眾12月18日站出來投四個同意票。

媒體詢問，新北市長侯友宜至今遲未表態，是否擔心影響公投布局？黃健庭說，國民黨在12月12日在自由廣場，跟公民團體會師，很多縣市長當天雖有很多地方行程，也都會特別抽空來參與，包含縣市議會議長、議員等都會來參加，相信各縣市各種大小宣講都已展開。