為提升機車騎乘安全，台北市自2012年起辦理機車駕訓補助計畫，從普通重機駕訓班完成普通重型機車駕駛訓練課程，並取得駕照者，即可得到1300元的回饋訓練費，北市交通局表示，目前參與人數逐年攀升，今年已有2310人拿到補助，是歷年新高。

據北市警察局交通大隊交通統計，今年1至10月止，A1類（事故後當場或24小時內死亡）交通事故有58人死亡，計有25828人受傷，其中18至25歲年輕機車騎士就有3人死亡、6655人受傷，占整體交通事故死傷人數約25.7％。

仔細分析事故騎士背景，交大指出，自行考取駕照平均事故率為4.88％，若經駕訓課程指導後，平均事故率則降低為1.96％，顯見機車駕訓可增加駕駛人交通安全觀念與技巧，對減少交通違規和降低肇事率確實有成效。

為鼓勵民眾參加機車駕訓，中央地方各有補助，除交通部公路總局補助外，北市交通局也提供1600個補助名額，並提供共享運具優惠、電動機車購車禮及免費停車月票的加碼優惠。交通局表示，每年參加價訓補助人數持續攀升，從2012年的142人，今年已達到2310人，補助人數創歷年新高。