藝人李宓以資生堂千金聞名，其實她是台大戲劇系畢業的高材生，靠玩桌遊治癒憂鬱症成為「狼人殺女神」，2017年她憑無厘頭邪典電影《台北物語》走紅，去年閃婚、並於今年10月誕下雙胞胎；昨(8)日李宓在IG發文向網友求援，原來她苦惱於餵雙胞胎男嬰的母乳不足，希望有人能提供「發奶秘方」，隨即獲得不少媽媽迴響。

李宓昨(8)日照例在IG幸福曬娃，「朋友送了我兩條米老鼠的寶寶包巾，配上米老鼠的奶嘴超可愛滴，連奶瓶都一起用迪士尼系列，希望他們感情跟米老鼠+唐老鴨我的兩個寶寶都是男生一樣好。」隨即提問網友：「我的兩個寶寶都是男生，但很苦惱我的奶水不夠餵，最近維持一次都才20-30cc沒有變多，有人能提供發奶秘方嗎？」

有熱心網友tree00124回應：「我也剛生完兩週，因為我住在國外，是買台灣的中藥材，然後多喝湯湯水水，擠一次母奶目前有280～300ml，夠寶寶+大寶喝，還能冷凍一包再冰箱～妳可以試試看唷。」李宓在懷孕期間也沒停止發表美照，多組火辣孕媽咪寫真讓粉絲看得直噴鼻血。

李宓老公阿Q是前脫口秀演員、和博恩同期，兩人交往前老公體型福態，她開出條件只要他瘦到65公斤就交往，對方果然花了2個月瘦10公斤，堪稱真愛無敵；李宓害羞形容「老公長得滿像范植偉的」，目前也是她桌遊店的合夥人，她透露已與老公有共識：「女主外男主內」。

她與老公去年10月登記結婚後，拚懷孕2個月未果，就砸30萬做試管，打了2週的排卵針，好在一次就中獎，不過她喜歡女孩，已預定老公明年再拚生女兒；她懷孕8個月只增重7公斤、四肢仍纖瘦，倒是漲奶罩杯升級到G奶；她自認是工作狂，剛坐完月子已經想復工接跨年活動了，可說是地表最強孕婦。