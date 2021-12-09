54歲男子符冠群上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，行徑相當殘忍，警方8日逮捕符嫌，他10餘年來無業，偶爾以打零工維生，生活全靠家中的房產收租過日，且父親長期居住於台中，至於行凶動機，檢警仍持續偵辦中。

符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，將屍塊裝於白色置物箱內。

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

據悉，符嫌母親名下有2間房產，1間出租，家境算優渥，但符嫌行徑相當怪異，有4次竊盜前科，且都偷竊衣物、食品等民生用品，且遭逮後時常會辯稱「為了媽媽！」警方對其說法存疑，訊後將依殺害直系尊親屬罪嫌移送地檢署法辦。