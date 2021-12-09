台中市警第二分局長陳家銘（右2）9日上午親自帶隊至轄內等超商，進行防詐宣導。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

近期超商暴力事件頻傳，台中市警察局為提升超商店員自我防衛力，8日邀請相關局處和4大超商業者共同座談，台中市警察局建議業者，添購「防衛物品」如防砍袖套、背心等，及與保全公司建置連線，另警方加強超商巡簽，並協助超商員工提升自我防衛意識。

警方指出，提升店員自主防衛能力，建議業者添購耐磨、耐撕裂、防穿刺裝備的防砍袖套、背心等，讓店員防禦突如其來的攻擊；另與保全公司建置連線，如隨身觸控警報發送、訊號觸發警報機制、智慧音箱聲控警報發送等，當危害發生時，即時救援，上班多一層保障。

座談會由台中市警察局副局長鄧學鑫主持，邀集統一超商、全家便利超商、萊爾富國際、來來超商等四大超商代表及主管機關台中市政府經濟發展局舉行座談會，於座談會中宣導警方強化作為及討論業者須警方協助事宜。

台中市警察局指出，在以不增加警力負荷之前提下，就「加強超商巡邏與強化警民熱線機制」、「推廣110視訊報案系統」、「運用義警、民防、守望相助隊等民力協助超商巡守」、「協助超商員工自我防衛訓練」除善用民力執行外，也建議超商業者在加強員工教育訓練，減少與顧客正面衝突等改善作為提升自我防衛意識。

另為因應層出不窮的詐騙案件，台中市警第二分局雙管齊下進行，除積極偵破詐騙集團及追緝詐欺車手外，分局長陳家銘9日上午親自帶隊至轄內等超商，發送警方印製的防詐宣導圖卡給超商店員，強化警方與超商「阻詐防線」網絡。