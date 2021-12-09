張介能特地在書中留下一家人幸福快樂的合影。（取自「劇變之後---月妹未了情」／袁庭堯高雄傳真）

陳女女兒手繪插畫，展現自我療癒的歷程及力量。（取自「劇變之後---月妹未了情」／袁庭堯高雄傳真）

七年前震驚社會、高雄左營哈囉市場陳姓高中退休女教師遭劫財殺害命案，家屬在犯罪被害人保護協會陪伴下，出版「劇變之後---月妹未了情」紀念對陳女的思念也希望鼓勵其他被害家屬走出陰霾，9日上午在高雄地檢署前舉辦音樂會，陳女丈夫張介能更親自登台，唱出對愛妻的思念。

59歲的陳女2014年12月開車到哈囉市場買菜，停好車時遭38歲劉志明劫殺，藏屍在後座並反鎖車門離去。陳女丈夫當晚在孔廟側門道路尋獲陳女汽車，破窗發現太太陳屍後座，車內還留有1把沾血的榔頭，劉4天後在楠梓被逮，供稱原本要殺女友前夫，但找不到人，只好在路上隨機找替死鬼。

此案目前上訴至最高法院，一、二審、更一、更二、更三審都判劉死刑。

張介能表示，七年來，歷經數十次開庭折磨，他一度罹患憂鬱、躁鬱症，大兒子事業受挫，女兒工作不順還一度差點輕生，獨自在國外求學的小兒子學業也大受影響。

時過境遷，大兒子已成家且工作穩定，女兒也克服心障、生活回到正軌，還拿起畫筆、畫下對母親的思念，也參與書籍的設計。小兒子則拿到哈佛物化博士學位，努力發展中。

一家人為了紀錄對陳女的思念，在「犯罪被害人保護協會高雄分會」協助與鼓勵下，決定提筆共同創作，以「劇變之後---月妹未了情」為名出版圖書，書中滿是張介能對太太的思念，例如他為了實現當年對太太的承諾，獨自揹著太太心愛的小背包環遊世界。陳女女兒也透過插畫，表達對母親的思念，找到療癒的力量。

「這是一本每看一次、就流一次淚的書。」高雄地檢署檢察長莊榮松表示，此書可說是重大犯罪被害家屬的導引書，有很多被害家屬的心路歷程及反思，希望能鼓勵更多被害家屬走出傷痛。