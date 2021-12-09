當地時間8日，國際奧委會執行委員會在總部瑞士洛桑召開會議。國際奧委會主席巴赫在會上表示，一國政府官員和外交人員是否出席奧運會，純粹是該國政府政治方面的決定，而日前聯合國大會上173個國家共提奧林匹克休戰決議，實際上已經表達了對北京冬奧會的支持。

巴赫表示，儘管個別國家宣佈對北京冬奧會進行外交抵制，但這一行為純粹是該國政府的政治決定，國際奧委會在這一問題上始終堅持政治中立原則。他強調，奧運會完全是為了運動員而舉辦的，他歡迎各國政府積極支持本國運動員參與北京冬奧會。

巴赫說，各國政府官員是否出席奧運會，純粹是各國政府自己的政治決定。我們一直以來都關心運動員，我們歡迎他們參與奧運會並得到本國政府的支持。

12月2日，第76屆聯合國大會協商一致通過由中國和國際奧委會起草的奧林匹克休戰決議，173個會員國共提該決議。

巴赫表示，該決議實際上也是對聯合國成員國與國際奧委會和國際殘奧委會合作，以成功舉辦奧運會和殘奧會的要求。對一屆冬季奧運會來說，173個國家共提奧林匹克休戰決議是一個很高的數字，這也是一種特殊的表達支持的方式。