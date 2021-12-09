硬碟機領導品牌台灣東芝（TOSHIBA）電子零組件股份有限公司宣布推出N300系列18TB大容量NAS硬碟。

近年高度增長的數位資料量，帶動了對大容量儲存的需求。同時因應消費者在居家辦公期間快速存取資料的情境，以及在私有雲環境內資料歸檔和共享的使用行為，N300系列18TB硬碟提供了更大的儲存容量和電源效率，以滿足儲存客戶日漸增長的需求。

N300 18TB為一款9磁碟氦氣填充封裝的傳統磁性記錄（CMR）硬碟，採用Toshiba創新的磁通控制的微波輔助磁記錄（FC-MAMR）技術，將傳統磁記錄技術（CMR）的總容量提升到 18TB，每片磁碟密度也高出前代設計。同時，N300 18TB也是採用Toshiba領先業界9磁碟氦氣填充封裝技術的第三代傳統硬碟。

MAMR技術可增加傳統硬碟資料容量。近期研究發現，傳統硬碟使用新的MAMR接頭可大幅提升微波輔助切換（MAS Microwave Assisted Switching）效果的寫入能力。Toshiba將持續滿足市場需求，並運用MAMR技術提升CMR硬碟資料密度。

N300 18TB是專為全天候運轉設計的，其工作負載率為180TB/年。這款NAS專用的3.5吋硬碟可支援高達8個硬碟抽取槽。此款7200轉速的N300 18TB NAS硬碟配備512MB大容量緩衝區，提供一貫的高性能和 268 MiB/s的持續資料傳輸速率，是家庭辦公室和小型企業的首選。