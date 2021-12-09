全球記憶體領導品牌宇瞻科技（8271）致力實踐「專注價值提升，共創服務加值」的品牌精神，積極布局DDR5記憶體產品線，繼日前推出業界首款DDR5工業級記憶體，近期亦將推出消費型及電競高速DDR5記憶體模組，首波規格從16GB 4800MHz 1.1V出發，相較於DDR4記憶體，DDR5在效能、容量、穩定度及省電效率上皆有良好的進展。

除了標準型記憶體，宇瞻亦推出NOX DDR5桌上型電競記憶體，將以一鍵超頻技術及電源管理晶片提供玩家極致穩定的超頻戰力。

宇瞻科技推出符合JEDEC標準的DDR5記憶體模組，頻率高達4800MHz，與DDR4標準頻率上限3200MHz相比頻寬增加了50％，大幅提升DDR5記憶體模組的高速傳輸能力。

DDR5的標準工作電壓從原先DDR4的1.2V降低至1.1V，省電效率提升了8％。此外，為降低雜訊干擾，宇瞻嚴選經過JEDEC認證之國際大廠電源管理晶片（PMIC），提供穩定的電源供應，減少記憶體使用中的不確定性，進一步提高品質與穩定度。

DDR5的Bank數量比DDR4多出一倍，單支容量可從8GB開始，且依據JEDEC規範，最高可支援至單支128GB，提供更大的記憶體容量，讓您的電腦可以同時打開多個頁面，多工運作不卡頓。

此外，DDR5還具有支援On-die ECC的糾錯功能，無須透過CPU進行修正即能自動計算並糾正記憶體中的資料錯誤，可提高系統穩定性及資料正確性，為電腦提供穩定可靠的性能表現。

除了標準型記憶體，宇瞻亦積極開發DDR5電競記憶體，推出全新的NOX DDR5桌上型電競記憶體，速度從5200MHz至7200MHz，提供絕佳的效能表現，設計則以潑墨意象帶出NOX黯黑女神的神秘感。除支援Intel XMP3.0一鍵超頻技術，亦搭載電源管理晶片，強化散熱設計，使系統持續呈現高穩定與高效率，讓電競玩家能持續保持戰鬥狀態。