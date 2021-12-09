杏一（4175）受惠門市、電商雙雙成長，11月營收5.39億元，年成長13.62%，累計1~11月營收以58.85億元，交出年成長10.86%佳績，持續創歷史同期新高。

杏一表示，實體門市受台灣疫情趨緩，人流逐漸增加，配合政府振興券及各縣市政府加碼券帶動買氣，加上年初至今21間新展門市創造營收成長動能，11月實體門市營收較去年同期成長10.92%；電商則因雙11活動反應熱烈，11月營收較去年同期成長14.41%，創下電商單月營收新高。

截至目前，杏一兩岸共計303間門市及22座商場。

杏一表示，北護大商場已於11月進行試營運，佔地約1435坪，受惠鄰近的台北榮總、振興醫院及石牌商圈，預計正式開幕後，可提供更加多元的服務，成為商場營運一大助力。

此外，12月為杏一週年慶檔期，為延續消費熱度，商場率先於12/6推出優惠活動，門市則於12/9接續舉辦「歲末杏福感謝祭」活動，推出卡娜赫拉聯名商品、滿額折價和抽獎活動，期望豐富多樣的週年慶優惠活動，可以吸引更多消費者至杏一消費，力求突破去年高峰。