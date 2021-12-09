一年多前蘋果公司的股票市值才剛突破2兆美元大關，現在已準備向3兆美元叩關，這個新里程碑將使該公司成為排在德國之後的全球第五大經濟體。

周三蘋果股價上漲2.28%，收在175.08美元，在道瓊指數成分股中漲幅最大，並創下收盤新高，市值達到2.87兆美元。

近來市場頻頻傳出蘋果更改生產計畫的消息，最新的消息是日經新聞援引知情人士報導，受到全球晶片荒與供應鏈中斷等問題影響，蘋果旗艦手機iPhone 13系列9月和10月的產量較原定計畫減少20%。但隨後經濟通通訊社報導，蘋果已經通知供應商在11月至明年1月這段期間重新提高iPhone手機產量，以趕上消費旺季。

蘋果股價繼2020年飆漲80%後，今年以來已上漲約30%，分析指出，蘋果市值要達到3兆美元，其股價得站上182.85美元。

其他兆元俱樂部成員微軟、亞馬遜、Alphabet和特斯拉今年來股價漲幅介於10%～70%。

Hargreaves Lansdown資深投資與市場分析師Susannah Streeter 表示，以這個真正強大的品牌做為後盾，蘋果對於經濟潮起潮落的免疫力似乎更高，且該公司的新產品陣容也非常強大。

蘋果股票市值在2018年達到1兆美元，且只用了兩年就翻漲1倍。目前其股價已經比華爾街的預測中值高出4美元，而大多數分析師都給出「買進」或更高的評級。

在其他消息方面，加州舊金山上訴法院周三裁定，在做出上訴判決之前，蘋果暫時不需要按原審法官之裁決去改變其應用程式商店App Store的收費規則，好讓程式開發商能使用外部支付系統。

該上訴法院法官認同蘋果提出的觀點，即原審法院法官對於蘋果與Epic Games訴訟案的裁定存在重大爭議，因此蘋果暫不需要為該裁決改變原有收費規則。這項裁定意味著至少在上訴期間，蘋果不需要把程式商店的收費控制權拱手讓人。