記憶體品牌宇瞻(8271)11月營收8.08億元，創3月來單月新高，月增21.62%，年增25.87%，今年受惠產業復甦，前11月營收79.87億元，已超過去年全年，年增21.73%，全年獲利可望有更佳之表現。

宇瞻第三季業績比第二季歷史高檔下滑，每股盈餘1.11元，低於第二季之1.68元，前三季業績仍大幅成長，獲利年增逾7成，EPS達4.02元，優於去年同期之2.34元。

宇瞻第三季營收21.27億元，毛利率比上季降至16.43%；單季淨利1.12億元，每股盈餘1.11元。受惠記憶體漲價及出貨成長，宇瞻前三季業績比去年同期大幅成長，營收65.13億元，毛利率上揚至17.76%；淨利4.05億元，年增71.85%，前三季每股盈餘4.02元，優於去年同期的2.34元。

展望第四季，公司營收及獲利可望力拚優於上季，全年EPS將逾5元，明年的股利亦可望優於今年之水準。

搶攻年底旺季商機，且呼應DDR5需求浪潮，宇瞻推出消費型及電競高速DDR5記憶體模組，首波規格為16GB 4800MHz 1.1V；電競則有NOX黯黑女神DDR5桌上型電競記憶體，支援Intel XMP3.0一鍵超頻技術，亦搭載電源管理晶片，強化散熱設計，使系統持續呈現高穩定與高效率，提供玩家極致穩定的超頻戰力。

宇瞻科技積極布局DDR5記憶體產品線，繼日前推出業界首款DDR5工業級記憶體，近期將推出消費型及電競高速DDR5記憶體模組，首波規格從16GB 4800MHz 1.1V出發，相較於DDR4記憶體，DDR5在效能、容量、穩定度及省電效率上皆有良好的進展。除了標準型記憶體，宇瞻亦推出NOX DDR5桌上型電競記憶體，將以一鍵超頻技術及電源管理晶片提供玩家極致穩定的超頻戰力。