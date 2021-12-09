根據日本央行9日數據，在新冠疫情趨緩下，加上景氣慢慢復甦，當地企業與民眾對資金需求量漸減。因此，日本11月貨幣周轉速度，創19個月以來最慢。

這份最新數據的重要性，在於日本央行若認定當地經濟成長已重返正軌，有可能會慢慢縮手繼續大灑金來救景氣的政策。

9日，日本央行表示，當地11月廣義貨幣M2供給年增率僅有4%，低於10月的4.2%。這增幅不僅是2021年迄今最小，同時也是從2020年4月曾增加3.7%之後最低。

因為日本央行目前還是使用狂灑錢的方式來搶救當地經濟，故整體貨幣供給量還是達1175.8兆日圓，約10.34兆美元且創新高。

日本央行指出，市場資金供給量在歷史新水位，目前流通速度降低是因為2020年同期的比較點較高所致。所以，未來日本資金存量M2的上升態勢，基本上並沒有什麼大改變。

為了跟新冠病毒作戰，日本央行在2020年擴大購買公司債與商業本票。同時，也推出一連串現金紓困計畫，為的就是要提供大量資金活水，好讓日企能安度疫情所帶來的營運衝擊。

近日，因Omicron突然來搗亂，讓日本央行很難決定將來政策走向。因為，到了2022年3月新財政年度時，日本央行就一定要表態，到底該不該再繼續用這種大量砸錢的方式來拉抬自己經濟。