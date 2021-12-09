法國車廠雷諾在周三遭受打擊，旗下最暢銷的電動車Zoe在歐洲新車安全評鑑協會(Euro NCAP)最新撞擊測試中獲得最低零顆星的安全評級，其低成本的Dacia Spring電動車也僅獲一顆星評級。

Euro NCAP秘書長Michiel van Ratingen說，雷諾曾是安全的代名詞，但令人失望的結果，顯示該集團在轉型電動車的過程中，附帶地減損了安全性。

Zoe電動車在過去10個月為歐洲第三大暢銷電動車，僅次於特斯拉Model 3和福斯的ID.3。Zoe此前曾數次擠身為全球最暢銷電動車款。目前該車款進行小改款，取消了側面氣囊，使得它對乘客保護力大幅下降；Zoe也缺少自動煞停、車道偏移警示系統。

雷諾回應表示，Zoe是款安全的小車，符合所有監管安全標準。安全標準也一直在演進，各方面要求都越來越嚴格。

Zoe在新推出時，曾在2013年的Euro NCAP獲得五顆星最高評鑑。

如果零星的評級帶給雷諾銷售上的傷害，可能迫使雷諾迅速升級，或加快大改款車輛的推出。

在2021年最後一輪的測試中有11款車接受測試，一些車型獲得五顆星評級，包括BMW的iX電動車、賓士的EQS電動車、福斯的Caddy、日產的Qashqai休旅車。