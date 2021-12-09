嘉義高中生喪父，只好在放學後到公園擺攤補貼家用，網紅鳳梨親自前往現場捧場引發網友熱議。（圖／翻攝自鳳梨IG,yi0107）

嘉義一名徐姓高中生出身單親家庭，父親在1個月前中風病逝，留下雙眼失明的阿嬤、聾啞的姑姑和就讀國中的弟弟，無奈之下，徐小弟只好在放學後到公園擺攤賣方塊酥貼補家用，引起各界關注，而居住在嘉義的網紅鳳梨也到現場捧場，買了好幾罐方塊酥，希望可以幫忙到徐小弟，溫暖的舉動引起網友討論，不少人大呼好暖。

徐小弟的遭遇引起各界關心，居住在嘉義的網紅鳳梨吳泓逸昨也找到徐小弟擺攤的地方，用行動支持他，從鳳梨分享的限時動態影片中可見，在他抵達徐小弟的地攤前，就已經有大批民眾排隊等待購買方塊酥，希望能透過一己之力幫助到他。

嘉義弟喪父公園擺攤苦撐家計，網紅鳳梨開車尋人的舉動暖哭網友。（圖／攝自鳳梨IG）

而鳳梨向徐小弟購入多罐方塊酥後，也開心拍下徐小弟兄弟倆的照片，並將照片分享在IG上面說「小弟弟要加油，有什麼需要幫助的，直接找叔叔！」，並笑說大家真的不要再罵他整天只知道要幫助失學少女，他真的沒有，只是不會將每件事都發出來給大家知道。

貼文引起網友討論，不少網友對於徐小弟的遭遇感到心疼，也希望能盡棉薄之力幫助他，因此也求鳳梨可以公開徐小弟賣方塊酥的確切位置，另也有許多人對於鳳梨親自到場用新台幣下架方塊酥的舉動大力讚揚，「不愧是行俠仗義的鼠薯」、「鼠薯超暖」、「太暖心了！」