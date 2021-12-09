為提升民眾對於失智症的關注，台灣失智症協會、萬秀洗衣店與奧美集團攜手創作期間限定之時尚公益品牌「回回憶 REmemory」。（台灣失智症協會提供）

婉芝女士曾領過國小師鐸獎的，也是日本舞愛好者，攝影師用相片記錄美好回憶。（台灣失智症協會提供）

全球平均每3秒就有1人罹患失智症，根據台灣失智症協會推估，台灣65歲以上長輩每12人即有1位失智者。但根據國內最新調查，多數民眾無法正確分辨失智症十大警訊，尤其以18到39歲男性對失智症了解程度最低。為提升民眾對於失智症的關注，台灣失智症協會、萬秀洗衣店與奧美集團攜手創作期間限定之時尚公益品牌「回回憶 REmemory」，於12月9日正式推出。

台灣失智症協會今年10月針對全台超過千位民眾進行最新調查發現，雖然近95％民眾聽過失智症，但多數人無法正確分辨失智症的十大警訊，例如：東西擺放錯亂、個性（行為與情緒）改變、視覺與空間辨識困難、社交退縮等，其中又以18到39歲男性對失智症深度認知最低；而52.3％受訪者擔心自己罹患失智症，包括「連累家人、造成家人負擔」、「需要依賴他人生活、失去自主性」、「忘記重要的人事物」等，其中又以40至65歲女性比例最高。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，台灣即將面臨超高齡社會，意味著失智症將不僅存在個案間，而更可能成為一種現象，你我都有機會是失智症患者或家屬；失智症的十大警訊及預防行動的普及教育，需要及早並向下扎根，才能幫助更多患者及早發現、及早治療。

取材自失智者生命記憶的時尚公益品牌「回回憶 REmemory」，創意源自於重視二手衣時尚循環學的台中「萬秀洗衣店」。萬秀洗衣店第三代張瑞夫談起理念說：「我和阿公阿嬤的感情一直都很好，也經常回家陪伴，但看他們因為疫情和朋友減少改變生活，因此想透過挖掘他們的回憶找到共感，讓爺奶開始和更多人群、世代互動，同時打破和長輩的既定互動模式，陪伴其實是最無價的珍寶！」

熱心公益的祖孫仨人捐出被遺忘在萬秀洗衣店88件二手服裝，每一套皆以萬秀洗衣店內被遺忘的衣物，再造穿搭，並由5位失智者領銜擔綱模特兒，例如曾是航空地勤的保羅、認真打拚也不忘打理自己的阿日、領過國小師鐸獎的日本舞愛好者婉芝、什麼都想學的永遠小姐，以及國畫老師惠美。透過知名攝影師登曼波及導演尹國賢的拍攝，讓爺奶們用笑容與態度為自己的回憶、也為二手衣服展示新風采，循環所有人事物的美好價值，記憶或許會失去，但美好從未離開。

即日起至12月31日，「回回憶 REmemory」on-line shop 正式於萬秀洗衣店官網上線，展開期間限定公益販售，限量88件。該品牌也聯手Hahow好學校線上課程平台推出「陪你回回憶：長者與失智者的陪伴指南課程」，所有收入扣除工本費，將挹注支持台灣失智症協會。