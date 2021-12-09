新冠肺炎疫情爆發近2年，民眾人心惶惶，新北市宗教團體出錢也出力，總計捐助新北市府2億1080萬元防疫基金，並提供物資與人力。新北市長侯友宜9日頒發230面獎牌給96家績優宗教團體，感謝各宗教團體無私大愛。

侯友宜致詞時表示，宗教信仰深具撫慰人心及安定社會功能，各宗教團體也是市府重要夥伴，協助各項政策推動，除了在兒少福利、弱勢關懷及急難救助等公益事項傾囊相助。

侯友宜說，宗教團體疫情期間更捐贈防疫基金及物資並配合市府防疫捐款金額高達2億1080多萬元，其中板橋慈惠宮捐款更達2100多萬元，感謝各宗教團體為新北市無私的付出與奉獻。

侯友宜也說，佛教慈濟基金會及鶯歌永昌里永福宮，提供場地設立疫苗接種站，迄今辦理354場次，施打逾27萬劑疫苗，共同守護市民健康。

民政局長柯慶忠表示，去年起新冠肺炎疫情嚴峻，宗教團體紛紛慷慨解囊，其中深丘福德宮、新北市承天禪寺、埔墘福德宮、板橋慈惠宮、板橋接雲寺等55家宗教團體，迄今捐贈金額近6000萬元。

另三重安北宮、淡水清水巖、八里五福宮、三峽普賢寺等，共捐贈6輛救護車，市值近2000萬；板橋區深丘福德宮、江子翠潮和宮、新北市拱北殿、樹林鎮南宮、淡水義山集應廟等，共捐贈14輛復康巴士，市值近2000萬，以及三重先嗇宮、樹林濟安宮等，共捐贈逾2萬件防護衣，市值近1000萬。