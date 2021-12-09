台鐵局為慶祝跟東武鐵道台北分公司為地約六週年，由台中餐廳在10日起推出台日聯名「玩味便當」。便當不僅外盒是具收藏價值的「蒸汽火車SL大樹」盒子，購買聯名便當還送量TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。

台鐵局與東武鐵道台北分公司2015年12月18日締結至今屆滿6周年，將於10日至19日在「台鐵台中站」及「高鐵台中站」的台鐵便當店販售「玩味便當」，首日自10:30起開賣，期間限定400份，售價349元。

搭配台灣海島型國家特性，「玩味便當」以鰻魚作為主菜，搭配濃濃海味的干貝和櫻花蝦作為配菜，加上古早味油飯，讓便當同時富有日本玩味及台式傳統經典美味。另外，甜點也選用具代表性的珍珠奶茶酥和鳳梨酥。

只要於販售期間與「玩味便當」拍照上傳至「Fun台鐵」粉絲團並標註#台日聯名「玩味便當」的語句，就有機會抽獎得到由東武鐵道提供的黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組(含金鏟子)。