為加速多角化事業版圖擴張，乾杯集團宣布攜手 SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）導入 SAP S/4HANA，完整串接燒肉、鍋物餐飲門市、外販事業、電商平台以及中央廚房各端營運資料，助決策者洞悉事業全貌，成功邁向數據可視化管理。乾杯攜手 SAP 重新建立和牛全身 34 部位成本計算邏輯，精算每一塊肉的加工成本，有效善用「全牛」各部位，極大化集團獲利和核心競爭力。

乾杯 1999 年以燒肉居酒屋起家，致力提供高品質和牛料理，並融入台日餐飲文化帶給顧客感動服務，目前燒肉、鍋物餐飲業態擴展至 8 個品牌、台灣事業共 34 家分店；乾杯不斷佈局多角化經營，拓展 B2B 和牛物產，提供頂級肉品專攻大型連鎖餐廳、知名飯店、高檔超市；而 B2C 乾杯超市，則鎖定大眾消費者提供創新居家訂閱服務。伴隨企業規模擴大，乾杯亟需一套強勁的 ERP 系統，重新梳理端到端流程，以掌握各部門營運數據，因時制宜調整決策，取得餐飲市場的競爭優勢。

乾杯集團董事長平出莊司表示，創立乾杯初期，決策多仰賴直覺跟經驗，隨著企業成長，集團業務流程愈加繁瑣，加上外在市場變動快速，不能再靠感覺來管理和下判斷。於是，乾杯決定英渥德顧問團隊的專業輔導下，重新梳理流程，歷經 8 個月成功上線 SAP S/4HANA，強化流程自動化，嚴謹內稽內控，確保前端資料的正確性，大幅加速財報月結，作業時間縮短 50% 以上，管理者能更快掌握每月業績，讓決策有憑有據。

平出莊司表示，乾杯重視食安議題，中央廚房廠長中川佑介也提到，「全新 SAP ERP 協助我們央廚即時追蹤追溯廠區所有營運資訊，從生產排程、庫存管理、到物流出貨，皆可直接在 ERP 平台查找，精準掌握每筆批號、料號，讓食安管控環節面面俱到。以前我們要回溯一批生產資訊，需耗時 3 天以上人工查詢，現在不到 10 分鐘就能輕鬆抓到數據細節，還可以多維度分析，全面優化後勤作業效率。

SAP 全球副總裁、台灣總經理林偉德表示，當企業逐年成長，事業版圖擴展，管理角度更要以數據驅動為核心，降低人治色彩，加強系統性管理，方能長遠經營並強化決策判斷的準確性。正如此次乾杯集團，選擇導入 SAP S/4HANA，奠基數位核心基礎，完整串聯營運各端，讓決策者能即時掌握集團現況，彈性調整經營方針，加速反應市場；而且相信 SAP 在全球累積各種業態的營運典範，能支援乾杯集團跨業態、不同商業模式的經營範疇，以及對乾杯未來海外布局計劃提供強而有力的協助，為邁向國際提前做好準備。