中央流行疫情指揮中心近期為了提升新冠肺炎疫苗接種率，從24類增加為39類人員，包含消防人員、環保清運人員、軍人、外送員、媒體、矯正機關、殯葬場所等，約245.7萬人明年起要接種2劑才能提供勞務，有勞工詢問「未接種疫苗就不能工作，算就業歧視嗎？」，勞動部官員表示，目前是指揮中心強制要求，因此不算就業歧視，但指揮中心也提及若新進人員於首次服務前，尚未完整接種2劑疫苗且滿14天，也可提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

指揮中心從24類增加為39類人員應接種完疫苗，明年才能提供勞務，估計影響245.7萬人。

但如果有先前未能接種第一劑新冠肺炎疫苗勞工，就算今天接種第一劑，恐怕也要待1月下旬才有可能完成接種2劑滿14天的條件，勞動部條件司司長黃維琛表示，目前大多數人已接種完第一劑，較多人是等待第二劑的時間，如果勞工未能及時接種，建議雇主應妥善與勞工協商這段期間的薪資、提供勞務方式等。

黃維琛說，指揮中心也提及如果經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明或「個人因素」無法施打者，也可提供每周1次自費抗原快篩或PCR檢驗陰性後，也能提供服務，因此若勞工持有陰性證明雇主也不能拒絕勞工提供勞務。

黃維琛指出，指揮中心除了要求這些勞工應接種疫苗完後才能提供勞務，但也提及若新進人員於首次服務前，若未完整接種2劑疫苗且滿14天，也可提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明後也能提供勞務。