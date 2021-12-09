林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴的案件持續延燒，因林秉樞母親告別式上，不少大咖都送花致意，因此林秉樞在政商界人脈也引發外界好奇。而被點名出現在贈花名單中的時報出版社董事長趙政岷，則透過臉書喊冤，表示自己不認識、不接觸、不喜歡林男，是遭同事冒名送花。

趙政岷昨（8）日在臉書發文表示，「感謝這兩天朋友的關心，或抱怨我沒送過花！（半年多前我是被抱怨，沒介紹過離我們公司那麼近的阿公店，我也沒去過啊！）」

他強調，自己真的從不認識、不接觸、不喜歡林男；並澄清「只是我同事用我名義，送了花給他臉友。我從來不是政商名流，我會繼續認命工作，並開始學習種花。謝謝大家！」

對於引發軒然大波，林秉樞今透過律師首度發表公開道歉聲明，表示對社會、家人、高委員鄭重道歉，「可以的話願意跪地道歉」，但也稱並非十惡不赦，只是一時躁症病發，無法克制自己打人，但這不是藉口，心中充滿悔恨。「我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會。」也請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在廢人身上。

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