自稱「FBI帥哥」網紅鄧佳華最近宣布與成人平台TWAV合作，以藝名「真田弦一華」擔任男優，負責拍攝的導演「戲引子」圤智雨昨（8日）已證實對戰女優為32F身材的台灣女優孟若羽，對此她本人也在社群平台更新動態，引起網熱議。

圤智雨8日在臉書透露，TWAV尋找女優的過程很用心、辛苦，「大概被20幾個女優打槍後，製片用誠意打動孟若羽來拍攝。」由於鄧佳華還是在室男，假設無法順利起反應，會準備威而鋼及安排鄧佳華的師傅代打，「如果有硬，那恭喜佳華小弟弟完美破處完成任務。」面對連千毅大動作封殺鄧佳華一事，圤智雨希望不要找他麻煩，因為自己也是被委任的打工仔，有問題請洽TWAV。

消息一出震驚不少網友，紛紛大呼：「怎麽突然間有點羨慕」、「給他吃這麼好喔」、「為了錢出賣自尊，女優辛苦你了！要跟色龜拍」掀起話題，孟若羽昨8日也在IG上傳一張背景為冰天雪地，自己僅穿著挖空衣凝視遠方的照片，雖然沒有留下任何字句，還是吸引大批網友朝聖並留言：「妳要跟鄧佳華啪啪啪？OMG！」、「傻眼…不要髒了身體，好好考慮」、「要跟鄧佳華不如跟我....難過」、「暴牙啃得下去，真厲害」苦勸暗黑女神慎思。

據悉，孟若羽臉蛋甜美，有「暗黑版楊丞琳」的稱號，158公分的嬌小身材卻有不科學的F級罩杯，胸前刺著大面積紋身，識別度相當高，有眼尖網友發現她曾拍攝米砂監製的AV作品《鮑魚遊戲》，飾演劇中的女選手，多人混戰的畫面令人印象深刻。