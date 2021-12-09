瞄準建築業的永續趨勢，明基材(8215)推出全球首創綠色建材智慧調光膜(PDLC)，PDLC在空間設計使用逐漸普及，以方形或矩形形狀透過電控薄膜呈現透明、霧態隱私之間的變化達到空間彈性運用。

「台北國際建築暨建材展」(Taipei Building Show 2021)今天開展，明基材首度展出環保、節能與藝術美感兼具的綠色建材PDLC，在本次展覽中，明基材PDLC跳脫形狀限制，首次以異形切割模式配合裝潢需求讓PDLC不只在透明與霧態空間運用，更提升到裝置藝術的層次。另一個展場亮點是以PDLC色磚堆疊出的圓形舞台，透過感應器啟動，體驗磚牆上光影互動的空間美學。

除了在空間應用上的創新，明基材也將環保節能納入產品發展與應用的考量，推出獨創的綠色建材PDLC，除具備霧透平衡光電特性，也可阻擋99％紫外線及97％熱能，可有效降低室內溫度、達到絕佳的節能效果。

綠色建材PDLC除了可隔熱降溫，也可以和太陽能儲能供電轉換系統搭配，在建築物中打造自主循環供電的「光能循環」系統。「光能循環」系統透過太陽光自動儲能、並將吸收光源後產出的能源供應綠色建材PDLC及其他家用電子產品，達到自主循環供電。

由於綠色建材PDLC的低耗電量約等同一顆LED燈泡，因此可有效達到蓄電、供電及節電的永續循環。