台灣各個縣市都有不同的特色，其中台南美食、小吃吸引不少遊客特地前來品嚐，就有網友討論去台南必唸的神祕咒語，「大大武花大武花」，讓許多人好奇是什麼意思，同時引起不少台南人共鳴，直呼「超實用」、「是一整周夜市的順序啊」。

一名女網友在Dcard表示，最近看到一篇「一句話分辨你是台南人」的文章，上面寫著「大大武花大武花」，她馬上念給身為台南人的男友聽，然後就一起笑了一分鐘，男友才跟她解釋這句話是什麼意思，女網友忍不住反問大家「有人也懂嗎？」

而有網友一聽到「大大武花大武花」這咒語後，紛紛回應「大大武花大花花也通喔」、「離鄉臺南人淚推XD」、「秒懂XD但我是隔壁的高雄人」、「成大新生進去必學」、「這句真的很好用，每次去台南唸出來就對了」，也有人聽了呆住，根本聽不懂這是什麼意思。

「大大武花大武花」是台南從周一到周日的夜市營業口訣。圖為台南花園夜市。(資料照)

其實「大大武花大武花」這句咒語是台南一周夜市的營業順序口訣，每周一、二、五營業的是大東夜市，周三、周六是武聖夜市，周四、周六、周日則是台南最著名的花園夜市，但周六武聖夜市跟花園夜市都有營業，所以也有人是講「大大武花大花花」，成了到台南玩的遊客安排夜市行程的必備咒語。